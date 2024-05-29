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Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Путин поручил создать цифровую платформу с данными о гостиницах и кафе в РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно планам, платформа должна отображать данные о гостиницах, кафе, гидах, транспорте в стране.

До этого Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленинградской области. В поручение президента также входит развитие туризма с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта «Горская». Кроме того, власти регионов должны будут учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях.

До этого президент поручил правительству построить требующуюся инфраструктуру на территориях, по которым пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург.

Ранее в правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно.

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