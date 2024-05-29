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Азамат Мусагалиев рассказал, почему его супруга не работает последние 16 лет

Комик Азамат Мусагалиев признался, что его жена не работает из-за заботы о детях

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@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Азамат Мусагалиев на шоу «Есть вопросики» признался, что его жена Виктория не работает уже 16 лет из-за заботы о доме и детях.

Он назвал свою супругу «настоящей» и подчеркнул, что никогда не мешал ее самореализации. Однако, по мнению звезды КВН, Виктория предпочитает заниматься воспитанием детей, так как никогда не стремилась стать «блогером или психологом». Он добавил, что в их отношениях ничего не изменилось, когда Мусагалиев стал больше зарабатывать. Он заверил, что поможет своей жене, если та захочет вернуться на работу или попробовать себя в медиасфере.

Мусагалиев женат на женщине по имени Виктория. Они познакомились в 2006-м, несмотря на то, что учились в одной школе и вузе. Юморист и возлюбленная поженились в 2008-м. В том же году в семье родилась дочь Милана. В 2013 году Виктория родила вторую дочь, которую назвали Лейсан. 13 мая 2023-го у пары родился сын.

Недавно Мусагалиев признался , что хотел бы завести еще детей.

Ранее юмористка Елена Борщева назвала общие увлечения секретом крепкого брака.

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