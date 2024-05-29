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Российские врачи спасли пациента с 14 тромбами в мозге

В Подмосковье врачи спасли пациента, удалив 14 тромбов из его мозга

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи сосудистого центра больницы в Орехово-Зуеве спасли 50-летнего пациента с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с нарушением двигательной функции, координации речи и ориентации в пространстве. При диагностике медики нашли у пациента редкую патологию — тромбоз поперечного синуса, одного из каналов, по которому кровь оттекает от левого полушария головного мозга.

«Используя ангиограф, мы удалили тромбы – в общей сложности их оказалось 14, благодаря чему был восстановлен отток крови в левой половине головного мозга», — рассказал врач больницы Дмитрий Тютьнев.

Специалист добавил, что через 20 часов после вмешательства у пациента исчезли неврологические симптомы.

Ранее на Урале школьник получил инсульт, выполняя домашнее задание, его спасли врачи.

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