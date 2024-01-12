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Германия поддержала удары США и Британии по хуситам

Глава МИД ФРГ Бербок: удары по хуситам проведены в соответствии с Уставом ООН

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Global Look Press

Германия поддерживает удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит немецкая газета Bild.

«(Удары проведены – прим. ред.) в соответствии с индивидуальным и коллективным правом на самооборону, предусмотренным Уставом Организации Объединенных Наций… Эта реакция пользуется нашей политической поддержкой», — заявила Бербок.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с журналистами обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при нанесении ударов по объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и в попытке при этом превратить Красное море в «море крови».

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военнослужащие сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Ранее эксперты оценили вероятность вступления Ирана в военную операцию США в Йемене.

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