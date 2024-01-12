Эксперты оценили вероятность вступления Ирана в военную операцию США в Йемене

Иран не будет вмешиваться в военную операцию США и Великобритании в Йемене и заступаться за хуситов, убежден старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Формально иранские власти осуждают операцию, однако на этом их действия завершатся, заявил он в интервью НСН.

Иран уже помогал хуситам поставками вооружения, однако не афишировал это, отметил эксперт. Сам конфликт он назвал сложным, пояснив, что, так как хуситы нападали на торговые суда, а не военную технику, ответ в любом случае последовал бы, так как речь идет о международном судоходстве.

«Что Иран может сделать? Войной пойдет на США? Не сомневаюсь, что не пойдет. Это тупиковая ситуация на самом деле», — объяснил Чупрыгин.

Эскалация конфликта, по его мнению, продлится недолго и не будет иметь последствий для Ближнего Востока. Однако если хуситы продолжат наносить удары, то эскалация продолжится, добавил он.

«Мы пока не можем понять, до какого уровня эскалация возможна. При этом хуситы опять привлекли к себе внимание, так как на фоне ситуации в Газе о них уже начали забывать. Они опять о себе напомнили», — заключил эксперт.

Напомним, США и Великобритания атаковали объекты хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене в ответ на атаки хуситов на суда в Красном море. Хуситы пообещали ответить на удары, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Американист ранее объяснил причины атаки хуситов США и Великобританией.