Папа Римский снова пожаловался на здоровье

Папа Римский Франциск на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана пожаловался на «небольшой бронхит», передает РИА Новости, ссылаясь на службу печати Святого престола.

Отмечается, что понтифик передал участникам текст выступления, так как не смог его зачитать.

«Я хотел бы прочитать всю речь, но у меня проблема: у меня небольшой бронхит, и я не могу хорошо говорить», — обратился он к членам делегации из Франции, участников церковного симпозиума.

В конце ноября 87-летний понтифик папа Франциск отменил несколько аудиенций из-за легкого гриппа.

До этого папа Римский в рождественском обращении призвал закончить войны. Он отметил, что невозможно говорить о мире, так как производство и торговля оружием в мире растут. Во время традиционного благословения и отпущения грехов понтифик говорил с заметной одышкой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос.