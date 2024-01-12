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Медведев предостерег Британию от размещения своих войск на Украине

Медведев: разместив свои войска на Украине, Британия объявит войну России

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале напомнил, что размещение третьими странами воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, чтобы подписать «историческое соглашение в сфере безопасности».

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал Медведев.

До этого Сунак сообщил, что прибыл на Украину. По данным с сайта британского правительства, Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским. В британском кабинете министров рассказали, что Сунак посетит Киев 12 января, чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины.

Ранее стало известно, что Британия отправит Украине крупнейшую партию дронов.

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