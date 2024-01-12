В Иордании обвинили Израиль в разжигании региональной войны

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что Израиль втягивает Ближний Восток в «печь региональной войны», что угрожает безопасности и стабильности региона. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Сафади.

«Министр иностранных дел Иордании заявил, что Израиль подвергает Ближний Восток риску региональной войны», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает издание, Сафади также призвал международное сообщество «взять на себя ответственность и остановить израильскую агрессию и высокомерие» на фоне войны в Газе.

До этого управление по работе со средствами массовой информации в секторе Газа сообщало, что почти 400 мечетей были полностью или частично разрушены в результате действий израильских военных в секторе Газа.

В ведомстве отметили, что от обстрелов Израиля пострадали архитектурные объекты, построенные более тысячи лет назад. Эти действия расцениваются как нарушение международного гуманитарного права. В Газе обратились к международному сообществу с целью срочно вмешаться в ситуацию.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал заявления Израиля о переселении жителей Газы опасными и неприемлемыми.