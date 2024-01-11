Боррель назвал заявления властей Израиля о жителях Газы неприемлемыми

Заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа являются опасными и неприемлемыми. Об этом в социальной сети X заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Заявления представителей правительства Израиля о том, что они делают жизнь мирных жителей Газы невозможной и в конечном итоге вынуждают их покинуть сектор Газа, вызывают тревогу, они являются контрпродуктивными и опасными», — написал он.

По его мнению, «инсинуации о принудительном переселении совершенно неприемлемы».

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает заявления израильских чиновников, которые призывают к переселению палестинцев за пределы Газы. Он подчеркнул, что у палестинцев должна оставаться возможность вернуться домой, как только позволят условия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.