США заявили о своей готовности работать над миром на Ближнем Востоке

США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе, а Вашингтон планирует использовать дипломатию для урегулирования ситуации. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в социальной сети X.

Он сообщил, что завершил поездку «с десятью остановками» на Ближний Восток, где встретился с лидерами, которые выразили готовность работать ради мира в регионе.

«Поездка привела нас из Турции в Грецию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Западный Берег, Израиль, Бахрейн и Египет. Я встречался с лидерами, готовыми предпринять шаги и взять на себя обязательства, которые являются необходимыми и для будущего Газы, и для долгосрочного мира и безопасности в регионе», — отметил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США опубликовал видеообращение, в котором заявил, что государства Ближнего Востока видят путь, который сможет дать Израилю необходимую безопасность, а палестинцам — государство, которое они заслуживают. Кроме того, по словам Блинкена, этот путь сможет объединить регион и изолировать таких игроков, как Иран и его «прокси»: палестинскую группировку ХАМАС, ливанское движение «Хезболлах» и повстанцев-хуситов в Йемене.

До этого сообщалось, что встреча Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом, прошедшая в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, была напряженной.

Ранее в Израиле призвали закончить войну с ХАМАС.