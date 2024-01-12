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В Ирландии призвали продлить сроки директивы по предоставлению убежища украинцам

Премьер Ирландии: ЕС должен предоставить убежище украинцам до окончания конфликта

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Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Евросоюз должен продлить срок действия Директивы о временной защите, по которой гражданам Украины предоставляется убежище. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Ранее действие Директивы было продлено до марта 2025 года. Согласно документу, украинцы получили право на срочное жилье, доступ к рынку труда, образованию и социальному обеспечению.

По его словам, ЕС необходимо будет договориться о том, как продолжать обеспечивать защиту украинских беженцев.

«Я не могу представить себе отправку кого-либо обратно в Украину, пока там не станет безопасно <...> Надо будет принять решение, продлим ли мы действие Директивы о временной защите, и я ожидаю, что мы это сделаем», — сказал Варадкар.

Издание отмечает, что после начала конфликта более 100 тыс. украинцев приехали в Ирландию.

9 января сообщалось, что из украинских беженцев в Европе 14% думают скоро вернуться домой.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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