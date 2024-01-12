Глава преступной группировки из Эквадора ответил на ультиматум президента страны

Лидер второй крупнейшей банды Эквадора Фабрисио Колон Пико заявил о готовности сдаться властям после того, как президент страны Даниэль Нобоа призвал его сделать это без предварительных условий. Об этом сообщает издание La Hora.

«Я хочу сдаться, господин президент, я сбежал, потому что мне сказали, что собираются меня убить... Вы гарантируете, что со мной ничего не случится, и я сдамся», — заявил Пико.

Пико является лидером одного из крупнейших преступных сообществ в Эквадоре — банды «Лос-Лобос». Он сумел сбежать из тюрьмы, предварительно — за несколько дней до начала массовых беспорядков и вооруженных нападений, произошедших в Эквадоре на этой неделе.

До этого президент Эквадора Даниэль Нобоа предложил главарю крупнейшей в стране преступной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико сдаться без предварительных условий.

Нобоа заявил, что выставлять условия имеют право только люди с хорошей репутацией, а не преступники.

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