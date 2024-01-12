Президент Эквадора выставил ультиматум главарю преступников

Президент Эквадора Даниэль Нобоа предложил главарю крупнейшей в стране преступной группировки «Лос Лобос» Фабрисио Колон Пико сдаться без условий. Об этом сообщает ТАСС.

«В этой стране достаточно преступников, которые ставят условия. Условия ставят хорошие люди, условия ставит эквадорская семья, правительство, государство, их не ставят преступники», — заявил Нобоа.

Таким образом эквадорский президент отреагировал на опубликованное в соцсетях видео, на котором Пико утверждает, что готов сдаться в том случае, если ему будет гарантировано сохранение жизни.

До этого, после начала беспорядков в Эквадоре, Вооруженные силы и национальная полиция страны провели рейды и задержали 329 предположительных преступников.

Глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо сообщил, что в ходе операции было захвачено 61 единица оружия различного калибра.

В США оценили последствия беспорядков в Эквадоре.