Критиковавший папу Франциска Милей пригласил его в Аргентину

Президент Аргентины Хавьер Милей направил письменное приглашение папе Римскому Франциску посетить страну. Об этом пишет газета Clarin.

«Президент Хавьер Милей направил письмо папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину», — уточнили в сообщении.

В приглашении аргентинский лидер подчеркнул, что поездка папы Римского принесет умиротворение и братство всем гражданам, которые хотят преодолеть разногласия и конфронтацию.

В пресс-службе Милея добавили, что папе Римскому «не нужно приглашение», чтобы приехать в Аргентину. Милей назвал главным приоритетом защиту «самых уязвимых соотечественников», он поблагодарил за сотрудничество католическую церковь, чьи «действия в социальной сфере бесценны».

По мнению аргентинского лидера, визит папы Римского придаст силы для работы «во имя благополучия» Аргентины.

В 2020 году Милей в телеэфире назвал понтифика «представителем зла на земле». В ходе предвыборной кампании политик попросил прощения за свои слова.

В начале января президент Аргентины рассказал, когда будут видны результаты его работы.

Ранее новое правительство Аргентины внесло в парламент пакет реформ.