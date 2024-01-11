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Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина

Путин выразил соболезнования родственникам режиссера и актера Юрия Соломина

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, актера, художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина. Об этом сообщает сайт Кремля.

Российский лидер счел уход народного артиста СССР невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей России.

«Ушел <…> великий актер, настоящий творец и созидатель», — уточняется в телеграмме главы государства.

Путин назвал Соломина хранителем легендарных традиций русского классического театра.

Будущий худрук Малого театра родился 18 июня 1935 года в Чите. Он исполнил роли почти в 60 картинах, самые известные из которых «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам». В 1990-1991 годах актер и режиссер был министром культуры РСФСР.

Ректор театрального института им. Щепкина Борис Любимов рассказал, что Соломину было «очень тяжело» в последние месяцы жизни.

Ранее Успенская рассказала о тяжелой реабилитации дочери после аварии.

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