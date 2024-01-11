Медведев указал на законное основание для применения РФ ядерного арсенала

Попытки уничтожить пусковые установки в России западными ракетами считаются основанием для использования ядерного оружия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на Украине сочли лучшим методом борьбы с РФ уничтожение переданными западными партнерами ракетами большой дальности пусковых установок «по всей территории России».

«Это <…> прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — добавил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что об этом должны помнить «все наследники» Гитлера, Муссолини, Петена, «поддерживающие украинских нацистов».

До этого, выступая на заседании рабочей группы ВПК, Медведев обратил внимание, что Россия применяла в зоне спецоперации разное оружие, но не ядерное. По его словам, серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 2023 году,

Ранее Медведев обматерил Францию за отказ осудить удар по Белгороду.