Замминистра обороны США управляла Пентагоном с пляжа без ведома Байдена

Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс без ведома президента США Джо Байдена управляла оборонным ведомством в течение четырех дней, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам журналистов, после того как глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу, группа связи, которая регулярно путешествует с Хикс, «готовилась к более высокой роли в отеле, что требовало от нее держаться поближе к своему аппарату связи и отказываться от прогулок по пляжу». Заместитель главы Пентагона начала принимать некоторые рутинные оперативные и управленческие решения вместо Остина, утверждается в публикации.

При этом, как пишет WSJ, Хикс не знала о факте госпитализации главы ведомства. Уточняется, что о произошедшем знал только председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, а Байден вовсе был осведомлен об этом лишь через несколько дней.

По мнению авторов издания, этот инцидент отражает излишнюю секретность, ставшую основной чертой политики Остина. Журналисты считают, что это ставит под вопрос правомерность принимаемых им решений.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что Остин находится в больнице в хорошем состоянии, однако дата выписки еще неизвестна.

У главы Пентагона диагностировали рак простаты на ранней стадии еще в декабре. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.