Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог спрогнозировал, чем закончатся беспорядки в Эквадоре

Политолог Ясинский: власти Эквадора договорятся с картелями

close
100%
Karen Toro/Reuters

Журналист-международник, политолог Олег Ясинский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал вспыхнувшие беспорядки в Эквадоре. По его мнению, не стоит обращать внимание на заявления нынешнего руководства страны, которое обещает навести порядок, поскольку доход местных наркокартелей выше дохода всего государства.

«У картеля есть неограниченный источник доходов. Картели подчиняются интересам центров, которые находятся в США, потому что именно США контролировали наркотрафик в Латинской Америке, им это было выгодно как постоянный повод для политического и военного вмешательства», — отметил Ясинский.

Согласно его прогнозам, власти страны каким-либо образом договорятся с картелями и учтут их интересы. Однако, какой именно договор заключат стороны, вряд ли кто узнает, подытожил журналист.

Накануне в Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. На улицах городов появилась бронетехника и солдаты, а в Аргентине ситуацию называют проблемой для всего континента. Что происходит в Эквадоре и может ли конфликт перекинуться на весь регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами