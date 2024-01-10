Путин указал на важность вопросов Чукотки для РФ и всего мира

Ситуация на Чукотке имеет огромное значение для РФ и мира в целом. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин, фрагмент из выступления которого опубликован в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Глава государства 10 января проводит встречу с жителями города Анадырь. В ходе мероприятия он обратил внимание, что в настоящее время Чукотка находится на слуху у всей страны.

Как отметил Путин, для этого есть множество причин. В частности, российский лидер указал на сосредоточение в данном регионе большого количества полезных ископаемых и на его расположение.

«Это самый восточный регион РФ <...> здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов — чрезвычайно важных не только для РФ, но и для всего мира. Имею в виду прежде всего Северный морской путь», — подчеркнул президент.

Он добавил, что ряд населенных пунктов на Чукотке также имеют важное значение для развития государства. В связи с этим они были включены сразу в несколько федеральных программ развития, включая инициативы по Арктике и Дальнему Востоку.

Путин уточнил, что многие из вопросов по развитию Чукотки будут обсуждаться как раз во время встречи с жителями города Анадырь. Более того, российский лидер намерен отдельно обсудить ситуацию с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

Ранее президент РФ удивился странному расположению чукотского аэропорта.