В избирательный штаб Путина поступили первые партии подписей из всех регионов страны

В Москве идет работа по подсчету и проверке первой партии привезенных подписных листов в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС. Отмечается, что подписи поступили в центральный избирательный штаб Путина в Гостином дворе в Москве из всех 89 регионов страны.

Так, в центральный штаб доставлены подписи из республик Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

Ранее в штаб поступили подписи из 77 субъектов страны, в результате самовыдвижение действующего главы государства на предстоящих выборах в марте поддержали жители каждого региона России. При этом сбор подписей будет продолжаться, параллельно с этим идет работа по подсчету и проверке уже привезенных в штаб подписных листов.

Напомним, сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря.

По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей. Причем из одного субъекта должно поступить не более 7,5 тыс. подписей — таким образом обеспечивается широкое региональное представительство.

Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января.

От этой процедуры избавлены лишь кандидаты от парламентских партий.

Как сообщила ранее сопредседатель штаба Марьяна Лысенко, в поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей.

Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Инаугурация российского лидера пройдет 7 мая 2024 года.