Власти Перу объявят чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Правительство Перу анонсировало введение чрезвычайного положения на границе с Эквадором. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Х премьер-министр Перу Альберто Отарола.

Он заверил власти «братского Эквадора» в солидарности.

«Полиция Перу усиливает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной», — уточнил Отарола.

Он подчеркнул, что чрезвычайное положение объявят на всей северной границе Перу.

Накануне в Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта. Об этом сообщил глава государства Даниэль Нобоа. Бандиты с оружием ворвались в здание телеканала TC Televisión и взяли в заложники ведущих новостей во время прямого эфира.

Эквадорская полиция уже задержала нескольких участников нападения на телестудию. Одновременно правоохранители получили связанные с преступлением улики.

Ранее большинство заложников в Эквадоре удалось освободить.