Депутат Рады назвала законопроект о мобилизации антиконституционным

Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что законопроект о мобилизации содержит слишком много антиконституционных норм. Об этом она рассказала в эфире телемарафона на телеканале 1+1.

Она подчеркнула, что парламентарии настаивают на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных. Она добавила, что в одном законодательном акте множество подобных моментов.

До этого член комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности Соломия Бобровская заявила, что у депутатов парламента есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации.

Она подчеркнула, что парламентарии в курсе, как подобное происходит, и знают о частых похищениях с улиц, что незаконно.

До этого украинская служба безопасности сообщила о раскрытии и ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, за одним из которых, как предполагается, стоял экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.