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Адвокат Трампа рассказал о последствиях преследования экс-лидера США

Адвокат Трампа сообщил, что преследование экс-лидера США откроет ящик Пандоры

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Cheney Orr/Reuters

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джон Сауэр заявил, что уголовное преследование его клиента способно открыть ящик Пандоры, который будет означать, что над всеми бывшими американскими президентами будут возможны суды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если санкционировать преследование президента за его действия официального характера, то это открыло бы ящик Пандоры. Нация от этого может не оправиться», — сообщил адвокат.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обратилась к суду с требованием взыскать с экс-президента США Дональда Трампа $370 млн по делу о завышении стоимости активов Trump Organization. По оценке прокуратуры, именно $370 млн сумел заработать Трамп из-за предполагаемых махинаций. Джеймс также попросила запретить Трампу и еще двум сотрудникам его организации производить операции с недвижимостью в штате Нью-Йорк.

Суд рассматривает дело о мошенничестве в отношении Trump Organization и ее владельца с сентября 2022 года. По версии стороны обвинения, компания завышала цены объектов для получения более выгодных условий кредитования и страхования. Предполагается, что стоимость была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

В то же время защита Трампа утверждает, что цена собственности могла меняться со временем под влиянием различных факторов.

Ранее Трампа обвинили в получении денег от Китая.

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