Блинкен попросил Нетаньяху избегать ущерба гражданскому населению сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе своего визита на Ближний Восток. Об этом он написал на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В ходе встречи Блинкен подтвердил право еврейского государства на самооборону после атак ХАМАС 7 октября.

«Я также подчеркнул важность предотвращения ущерба гражданскому населению, защиты гражданской инфраструктуры и обеспечения распределения гуманитарной помощи по всей территории Газы», — написал госсекретарь США.

До этого Блинкен заявил, что в ходе своего визита в Израиль собирается передать премьеру страны Биньямину Нетаньяху и представителям военного кабинета сообщения от других лидеров Ближнего Востока о послевоенной структуре управления Газой.

«Я только что приехал из ряда стран региона – Турции, Греции, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии – и я хочу иметь возможность поделиться с президентом некоторым из того, что я услышал от этих лидеров, а также с премьер-министром и кабинетом министров позднее», — заявил госсекретарь США.

Ранее в Израиле призвали закончить войну с ХАМАС.