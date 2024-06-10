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ВС РФ ликвидировали одного из лидеров украинских националистов

ВС РФ под Харьковом ликвидировали лидера украинских националистов Кохановского

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РИА «Новости»

В Харьковской области российские военные ликвидировали одного из лидеров украинских националистов, главу «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николая Кохановского. Об этом сообщила вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает «Страна.ua».

При этом сообщается, что Кохановский погиб в окопе около Волчанска.

В 2017 году украинские полицейские задержали в Киеве Кохановского. Как сообщается, он открыл стрельбу из травматического пистолета. Супруга задержанного Екатерина рассказала, что Кохановский подрался с экс-командиром одного из взводов «Правого сектора» (организация запрещена в России) Русланом Качмалою.

После этого Качмалой начал убегать, и тогда Кохановский догнал его и выстрелил из травматического пистолета. Сам задержанный заявил телеканалу, что разрешения на оружие у него не было. Кохановский добавил, что у них давний конфликт с Качмалою.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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