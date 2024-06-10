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Суд допросил секретного свидетеля по делу Беркович и Петрийчук

ТАСС: суд допросил секретного свидетеля обвинеия по делу Беркович и Петрийчук

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Станислав Красильников/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд Москвы допросил секретного свидетеля под псевдонимом Никита по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), он представлял сторону обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину допрашивали по видеосвязи, он находился в другом месте, его внешность была скрыта для присутствующих. «Никита» утверждает, что он был ознакомлен с читкой пьесы «Финист — Ясный сокол» на фестивале «Любимовка» в 2019 году, он усмотрел в ней оправдание терроризма. Мужчина принял решение после ознакомления обратиться в правоохранительные органы.

10 июня стало известно, что режиссеру Евгении Беркович вызвали скорую помощь в зале суда, и очередное заседание пришлось отложить.

В начале мая 2023 года режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об «оправдании терроризма». Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма.

Ранее Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук.

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