Мужчину отправили в психбольницу после попытки открыть первый в Пакистане гей-клуб

Мужчина отправили на принудительное лечение после попытки создать первый в Пакистане гей-клуб. Об этом он анонимно рассказал The Telegraph.

Известно, что пакистанец подал заявку на создание клуба в Абботтабаде, консервативном городе на севере страны. При этом однополые отношения в Пакистане до сих пор запрещены законом и наказуемы, виновным, как уточняется, грозит тюремные заключение сроком от двух лет до пожизненного. Несмотря на то, что в заявлении составленном активистом говорилось, что в его «гей-клубе, который предварительно будет называться «Лоренцо», не будет никакого гей- (или не-гей) секса (кроме поцелуев)», власти отправили мужчину в психиатрическую больницу.

Офис окружного прокурора Абботтабада подтвердил The Telegraph, что получил заявку на открытие гей-клуба и рассматривает ее, как и любое другое предложение. Однако информация о заявлении просочилась в социальные сети, вызвав ярость местных жителей и политиков. Насир Хан Назир, лидер правой партии Pakistan Awami Tehreek (PATY), заявил, что если разрешение на открытие клуба будет получено, то это повлечет за собой «очень серьезные последствия». Другой член парламента от этой же партии заявил, что обольет здание бензином и подожжет его.

Друзья энтузиаста, которого 9 мая перевели в психиатрическую больницу в Пешаваре, опасаются за его жизнь и утверждают, что им не дают возможности навестить товарища или узнать больше информации о его состоянии. По их словам, сейчас он очень «уязвим» и «с ним в любой момент может случиться что угодно».

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