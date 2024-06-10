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Стало известно, кто с кем сыграет на групповом этапе Кубка России

Стали известны результаты церемонии жеребьевки группового этапа Кубка России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Москве состоялась церемония жеребьевки группового этапа Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25.

На групповом этапе сыграют 16 команд, каждая из которых проведет по три матча дома и на выезде.

Группа А: «Динамо» (Москва), «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).

Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит». 2 июня петербургский клуб обыграл калининградскую «Балтику» в Суперфинале Кубка России. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. На фоне этих ограничений Российский футбольный союз инициировал реформу национального кубка, разделив турнир на Путь РПЛ и Путь регионов.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович может вернуться в РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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