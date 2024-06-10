В «Химках» опровергли увольнение Талалаева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что клуб не увольнял Андрея Талалаева с поста главного тренера.

По его словам, информация об отставке специалиста является слухом.

«В клубе нет такой информации, Андрей Викторович находится в отпуске. Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» — заявил Оленев.

По итогам первенства Первой лиги подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25. Химчане выиграли турнир, набрав по итогам 34 туров 66 очков, опередив дагестанский клуб на пять баллов.

Судьба чемпионства в РПЛ решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее стало известно, кто с кем сыграет на групповом этапе Кубка России.