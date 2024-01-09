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В Израиле призвали закончить войну с ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац: армия должна закончить боевые действия против ХАМАС

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Армии обороны Израиля необходимо закончить ведение боевых действий в секторе Газа, чтобы обеспечить возвращение заложников и добиться безопасности жителей Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу МИД страны Исраэля Каца.

«Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник, что вооруженные силы его страны должны «закончить войну» с ХАМАС», - говорится в сообщении телеканала.

Во вторник Кац провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве. Глава израильского МИД также отметил, что гражданские лица, которые были эвакуированы из городов на севере Израиля из-за «трансграничных боевых действий» между израильскими военными и боевиками «Хезболлы» в Ливане, пока не могут вернуться домой.

По его словам, необходимо найти дипломатический способ оказать сильное давление на Иран и «Хезболлу».

До этого министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Каир отвергает любые методы давления на палестинцев с целью их перемещения с территории сектора Газа.

Ранее стала известна позиция Израиля по возвращению жителей Газы на север анклава.

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