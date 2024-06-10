Студент убил преподавательницу вологодского вуза, с которой был в отношениях

В Вологде отправили под стражу мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей девушки, преподавателя ВоГУ (Вологодского государственного университета). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, 7 июня 28-летний уроженец Таджикистана поссорился в квартире дома на улице Маршала Конева со своей 36-летней сожительницей, задушил ее, а затем ударил ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как пишет Telegram-канал Shot, погибшей оказалась Таисия Тулина. Она была кандидатом экономических наук и работала старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. Со своим убийцей женщина познакомилась на работе. Она стала встречаться и жить со студентом факультета журналистики, на днях между возлюбленными произошел разлад. Предварительно, мужчина узнал о новом романе Тулиной, а затем ворвался к ней в квартиру и устроил скандал.

Сейчас задержанный, попытавшийся покончить с собой, находится в специализированном медицинском учреждении для осужденных и арестованных. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что у погибшей осталось двое детей — 14 лет и 7 месяцев.

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