Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студент убил преподавательницу вологодского вуза, с которой был в отношениях

В Вологде студент расправился с преподавательницей, которая была его девушкой

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

В Вологде отправили под стражу мужчину, который подозревается в убийстве своей бывшей девушки, преподавателя ВоГУ (Вологодского государственного университета). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, 7 июня 28-летний уроженец Таджикистана поссорился в квартире дома на улице Маршала Конева со своей 36-летней сожительницей, задушил ее, а затем ударил ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как пишет Telegram-канал Shot, погибшей оказалась Таисия Тулина. Она была кандидатом экономических наук и работала старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. Со своим убийцей женщина познакомилась на работе. Она стала встречаться и жить со студентом факультета журналистики, на днях между возлюбленными произошел разлад. Предварительно, мужчина узнал о новом романе Тулиной, а затем ворвался к ней в квартиру и устроил скандал.

Сейчас задержанный, попытавшийся покончить с собой, находится в специализированном медицинском учреждении для осужденных и арестованных. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что у погибшей осталось двое детей — 14 лет и 7 месяцев.

Ранее россиянин расправился с любовницей и ее матерью и ушел на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами