В парламенте Армении согласились рассмотреть отставку правительства

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что 17 июня Национальное собрание Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит отставку правительства. Об этом сообщается на сайте армянского парламента.

В публикации отмечается, что рассмотрение проекта послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабмина Армении рассмотрят по инициативе депутатов.

До этого глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджирян заявил, что совет парламента Армении отклонил инициированное двумя оппозиционными фракциями предложение провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть на нем вопрос о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Никола Пашиняна.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.