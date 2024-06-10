Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Армении согласились рассмотреть отставку правительства

В парламенте Армении рассмотрят проект послания об отставке правительства

close
100%
Пресс-служба парламента Армении

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что 17 июня Национальное собрание Армении проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит отставку правительства. Об этом сообщается на сайте армянского парламента.

В публикации отмечается, что рассмотрение проекта послания об отставке правительства и необходимости формирования нового кабмина Армении рассмотрят по инициативе депутатов.

До этого глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджирян заявил, что совет парламента Армении отклонил инициированное двумя оппозиционными фракциями предложение провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть на нем вопрос о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Никола Пашиняна.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами