МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с самолетом РФ

Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило разъяснения по подозрению в нарушении воздушного пространства страны. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении.

До этого министерство обороны Финляндии сообщило, что подозревает в нарушении своих воздушных границ российский самолет. Отмечается, что предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. В Финляндии добавили, что российский самолет был в воздушном пространстве страны порядка двух минут.

10 июня Минобороны России сообщило, что самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Ранее погранохрана Финляндии заметила летающие объекты у границы с Россией.