В Китае назвали переговоры Си Цзиньпина с Путиным важным событием 2023 года

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, отметил среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году мартовскую встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

Китай будет продолжать углублять всестороннее стратегическое сотрудничество с РФ, а также поддерживать движение мира к многополярности и содействовать демократизации международных отношений, отметил глава китайского МИД.

Как рассказал Ван И, Си Цзиньпин в прошлом году дважды встречался с Путиным в течение года и выбрал Россию для своего первого визита в 2023 году.

Среди дипломатических успехов Пекина он также назвал встречи председателя КНР в Сан-Франциско во время саммита АТЭС, форум «Один пояс — один путь» в Пекине, переговоры с лидерами Франции, Германии и других европейских стран и другие мероприятия.

31 декабря Си Цзиньпин рассказал о возросшем доверии между Россией и Китаем.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.