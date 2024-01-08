Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, в чем заключается трагедия предстоящих выборов

WSJ: трагедия выборов в том, что риторика Байдена и Трампа обращена в прошлое

close
100%
Reuters

Трагедия предстоящий выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено «в прошлое», а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Одна из трагедий матча-реванша 2024 года между Джо Байденом и Дональдом Трампом заключается в том, что все дело будет в прошлом, в частности, в последних выборах», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что выборы 2024 года в США, скорее всего, будут носить «ретроспективный характер», поскольку Трампу необходимо заявить, что выборы 2020 года были украдены, «чтобы оправдать свое поведение после дня выборов и 6 января» при штурме Капитолия, а Байдену — предупредить о диктатуре, потому что общественности не нравятся результаты его собственной политики.

До этого Дональд Трамп заявил о намерении понизить налоги для граждан в случае своей победы на выборах главы государства, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

Ранее в палате представителей призвали Белый дом сформулировать стратегию по Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами