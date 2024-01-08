В США раскрыли, в чем заключается трагедия предстоящих выборов

Трагедия предстоящий выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено «в прошлое», а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Одна из трагедий матча-реванша 2024 года между Джо Байденом и Дональдом Трампом заключается в том, что все дело будет в прошлом, в частности, в последних выборах», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что выборы 2024 года в США, скорее всего, будут носить «ретроспективный характер», поскольку Трампу необходимо заявить, что выборы 2020 года были украдены, «чтобы оправдать свое поведение после дня выборов и 6 января» при штурме Капитолия, а Байдену — предупредить о диктатуре, потому что общественности не нравятся результаты его собственной политики.

До этого Дональд Трамп заявил о намерении понизить налоги для граждан в случае своей победы на выборах главы государства, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

Ранее в палате представителей призвали Белый дом сформулировать стратегию по Украине.