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В палате представителей призвали Белый дом сформулировать стратегию по Украине

Спикер Джонсон призвал Белый дом сформулировать стратегию США по Украине

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J. Scott Applewhite/AP

Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена следует пояснить, в чем заключается стратегия США в отношении Киева. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью каналу CBS.

«Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?» — заявил Джонсон.

Спикер отметил, что выделение денег на помощь Украине увеличит госдолг США, который и так превышает $34 трлн. Он попросил дать ответы на вопросы со стороны Белого дома.

7 января глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что правительство ее страны направит в фонд Организации Североатлантического договора (НАТО) $37 млн для предоставления Украине систем обнаружения БПЛА.

До этого бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов.

Ранее французский историк предрек НАТО поражение на Украине.

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