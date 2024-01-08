В ЛНР с самолета ВКС России нештатно упала авиабомба

При выполнении боевой задачи самолетом воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации над городом Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250». Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram–канале.

«При выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250», — написал Пасечник в посте.

По его словам, никто не пострадал. Глава региона также отметил, что жителей домов в районе ЧП оперативно эвакуировали. Пять человек, включая двоих детей, уже находятся в пункте временного содержания. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей, подчеркнул политик.

В сообщении указано, что на месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Там также указано, что эксперты соответствующих служб принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

2 января губернатор Воронежа Александр Гусев заявил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области.

Ранее в Воронежской области назвали число пострадавших после ЧП с боеприпасом.