Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛНР с самолета ВКС России нештатно упала авиабомба

Пасечник: нештатный сход авиабомбы произошел в Рубежном в ЛНР

close
100%
Телеграм-канал «112»

При выполнении боевой задачи самолетом воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации над городом Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) произошел внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250». Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram–канале.

«При выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел нештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250», — написал Пасечник в посте.

По его словам, никто не пострадал. Глава региона также отметил, что жителей домов в районе ЧП оперативно эвакуировали. Пять человек, включая двоих детей, уже находятся в пункте временного содержания. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей, подчеркнул политик.

В сообщении указано, что на месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Там также указано, что эксперты соответствующих служб принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

2 января губернатор Воронежа Александр Гусев заявил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области.

Ранее в Воронежской области назвали число пострадавших после ЧП с боеприпасом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами