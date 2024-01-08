Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция, а власть Владимира Зеленского падет. Об этом экс-разведчик заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция… Это приведет к падению режима Зеленского», — заявил Риттер.

По его словам, переговоров на фоне российских ударов по украинским войскам не будет. Риттер напомнил, что Киев имел шансы остановить вооруженный конфликт на Украине, однако каждый раз отказывался от таких шагов.

До этого французский полковник в отставке, эксперт по геополитике Пер де Йонг заявил, что украинская армия до февраля израсходует последние остатки боеприпасов.

Эксперт подчеркнул, что происходит моральное и военное истощение Украины, поэтому Киев еще сильнее начинает зависеть от помощи США.

Ранее в США заявили, что Зеленский оторван от реальности.