Украинский президент Владимир Зеленский и американские политики оторваны от реальности. Такое мнение в социальной сети X (бывший Twitter) выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве», — написал Макгрегор, добавив, что политикам из США неинтересно реальное положение дел.

7 января британская газета Financial Times писала, что широкомасштабное использование беспилотников стало одной из причин провала Киева в летнем контрнаступлении.

До этого отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп заявил, что Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте.

6 января журналист Оуэн Мэттьюс написал, что фактический раздел Украины стал единственным решением для западных стран.

Ранее Зеленский призвал Запад ускориться с передачей российских активов Украине.