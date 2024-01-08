Украина ожидает пакета финансовой помощи от США

В Киеве ожидают текста законопроекта о поддержке Украины со стороны Сената США в ближайшем будущем, при этом объем предоставляемой Киеву финансовой помощи от США, считают на Украине, останется прежнем и составит более $60 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Очень вероятно, что уже на этой неделе будет представлен текст закона от сената по поддержке Украины. И, что очень хорошо, вероятно объем останется такой, как просил Белый дом (то есть 60+ млрд $ для Украины)… Так что ждем», — заявил депутат.

По словам Железняка, сенаторы в понедельник возвращаются к работе, «и переговорщики от двух партий будут им делать брифинг по деталям соглашения, до которого дошли».

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