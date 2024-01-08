Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина ожидает пакета финансовой помощи от США

Депутат Рады Железняк: Киев ожидает помощи от США в размере более $60 млрд

close
100%
Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Киеве ожидают текста законопроекта о поддержке Украины со стороны Сената США в ближайшем будущем, при этом объем предоставляемой Киеву финансовой помощи от США, считают на Украине, останется прежнем и составит более $60 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Очень вероятно, что уже на этой неделе будет представлен текст закона от сената по поддержке Украины. И, что очень хорошо, вероятно объем останется такой, как просил Белый дом (то есть 60+ млрд $ для Украины)… Так что ждем», — заявил депутат.

По словам Железняка, сенаторы в понедельник возвращаются к работе, «и переговорщики от двух партий будут им делать брифинг по деталям соглашения, до которого дошли».

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страны Запада в три раза уменьшили помощь Киеву в 2023 году.

Ранее Украину в ООН сравнили с ЧВК.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами