Постоянный представитель МИД России в ООН Василий Небензя назвал Украину частной военной компанией (ЧВК) в руках Запада, которая должна разрушить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«По сути, Украина сегодня — это не что иное, как частная военная компания в руках западных стран, задача которой — нанести максимальный урон России», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Российский дипломат добавил, что все собственные мощности и возможности для продолжения сопротивления Украина под руководством президента Владимира Зеленского потеряла, и существует в данный момент только за счет постоянных вливаний финансов и вооружений со стороны Брюсселя, Лондона и Вашингтона.

До этого военный эксперт, полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Россия уничтожила большую часть оружия и техники, которую поставили Украине западные страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.