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Баку и Ереван достигли прогресса по тексту мирного договора

Гаджиев: достигнут прогресс по мирному договору между Баку и Ереваном

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Аппарат Президента Республики Армения

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По словам Гаджиева, осталось еще несколько нерешенных вопросов. При этом он назвал повестку «позитивной», имея в виду совместное заявление администраций президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 7 декабря, в результате чего были освобождены 34 солдата.

«Азербайджан ... ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор», — поделился Гаджиев.

Он добавил, что Баку и Ереван не должны упустить эту возможность.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал вредными и неуместными любые дискуссии о присутствии российской военной базы в Армении.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

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