В парламент Канады внесен законопроект об отмене присяги британской короне

В парламент Канады внесен законопроект об отмене многовековой традиции депутатской присяги британскому монарху. Об этом сообщает CBC News.

Законопроект внесен членом правящей Либеральной партии Рене Арсено. Он предусматривает, что законодатели будут присягать выполнять обязанности «в интересах Канады, соблюдая при этом ее Конституцию».

На сегодняшний день 128 статья конституции Канады требует, чтобы каждый избранный или назначенный парламентарий поклялся, что он «будет верен и предан» правящему монарху.

«Согласно основополагающему документу Канады, член парламента не может по закону занять свое место в парламенте до тех пор, пока не принесет присягу суверену», — пишет CBC.

Как отмечается в материале, премьер Канады Джастин Трюдо неоднократно утверждал, что сейчас не время обсуждать роль монархии в Канаде. От также хвалил действующего короля Великобритании Карла III как человека, приверженного ценностям Канады.

В минюсте страны отметили, что «смогут сказать больше о законопроекте депутата, когда он будет вынесен на обсуждение». Это должно произойти, когда парламент вернется к работе в конце января.

Ранее члены двух политических партий Квебека отказались присягнуть на верность королю Карлу III.