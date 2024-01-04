Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В парламент Канады внесен законопроект об отмене присяги британской короне

CBC: в парламент Канады внесли законопроект об отмене присяги британской короне

close
100%
Henry Nicholls/Reuters

В парламент Канады внесен законопроект об отмене многовековой традиции депутатской присяги британскому монарху. Об этом сообщает CBC News.

Законопроект внесен членом правящей Либеральной партии Рене Арсено. Он предусматривает, что законодатели будут присягать выполнять обязанности «в интересах Канады, соблюдая при этом ее Конституцию».

На сегодняшний день 128 статья конституции Канады требует, чтобы каждый избранный или назначенный парламентарий поклялся, что он «будет верен и предан» правящему монарху.

«Согласно основополагающему документу Канады, член парламента не может по закону занять свое место в парламенте до тех пор, пока не принесет присягу суверену», — пишет CBC.

Как отмечается в материале, премьер Канады Джастин Трюдо неоднократно утверждал, что сейчас не время обсуждать роль монархии в Канаде. От также хвалил действующего короля Великобритании Карла III как человека, приверженного ценностям Канады.

В минюсте страны отметили, что «смогут сказать больше о законопроекте депутата, когда он будет вынесен на обсуждение». Это должно произойти, когда парламент вернется к работе в конце января.

Ранее члены двух политических партий Квебека отказались присягнуть на верность королю Карлу III.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами