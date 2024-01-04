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Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве

Депутат ГД Хинштейн: Путин назначил генерала Сонина главой Росгвардии по Москве

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Росгвардия по Московской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-майора Василия Сонина главой управления Росгвардии по Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», — отметил Хинштейн.

Депутат уточнил, что соответствующий документ подписан главой государства 4 января.

Указ о назначении Сонина на должность на сайте столичного управления Росгвардии пока не размещен.

До этого Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом России в Нидерландах. Ранее Тарабрин занимал пост директора департамента министерства иностранных дел России по вопросам новых вызовов и угроз. Кроме того, он также был назначен постоянным представителем Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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