Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-майора Василия Сонина главой управления Росгвардии по Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», — отметил Хинштейн.

Депутат уточнил, что соответствующий документ подписан главой государства 4 января.

Указ о назначении Сонина на должность на сайте столичного управления Росгвардии пока не размещен.

До этого Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом России в Нидерландах. Ранее Тарабрин занимал пост директора департамента министерства иностранных дел России по вопросам новых вызовов и угроз. Кроме того, он также был назначен постоянным представителем Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».