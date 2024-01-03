Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ОБСЕ не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду

Постпредство России: ОБСЕ приняла сторону Украины, не осудив атаки по Белгороду

close
100%
Reuters

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла сторону Украины, не осудив ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщило постоянное представительство Российской Федерации при организации в Telegram-канале.

В представительстве отметили, что Мальта решила продолжить курс предшественников «на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине».

«Генсекретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — говорится в публикации.

В представительстве подчеркнули, что председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации «продолжают курс на форсированное обрушение платформы организации, попирая свои мандаты».

Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал к снижению напряженности и защите гражданского населения после ударов по России и Украине.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами