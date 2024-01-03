Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла сторону Украины, не осудив ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщило постоянное представительство Российской Федерации при организации в Telegram-канале.

В представительстве отметили, что Мальта решила продолжить курс предшественников «на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине».

«Генсекретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — говорится в публикации.

В представительстве подчеркнули, что председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации «продолжают курс на форсированное обрушение платформы организации, попирая свои мандаты».

Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал к снижению напряженности и защите гражданского населения после ударов по России и Украине.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.