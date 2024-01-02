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TVL: Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ

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Ludovic Marin/Pool/AP

Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией. Об этом сообщил телеканал TVL.

В репортаже отметили, что стремление президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и его отказ рассматривать перспективу заключения мира в конечном счете заставит потерять гораздо больше. Тележурналисты подчеркнули, что главе государства надо было соглашаться с условиями России ранее.

В эфире обратили внимание, что мужское население страны резко сокращается из-за больших потерь на фронте, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и призывает продолжать боевые действия до несбыточной победы.

В материале не исключили, что российская армия готовится к новому масштабному наступлению, которое может начаться весной или летом. Это, по мнению авторов репортажа, может привести к тому, что Киеву придется «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и подчиниться другим требованиям Москвы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон высказался об изменении мирового порядка.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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