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Макрона обвинили в осквернении флага Франции новогодней речью

Флориан Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своей новогодней речи «оскорбил» флаг страны, отодвинув его далеко на задний план, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Филиппо обратил внимание на то, что французский флаг позади Макрона исчез по его желанию.

«Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился Филиппо.

Политик предположил, что таким образом Макрон продемонстрировал свою неприязнь к французскому флагу.

До этого сообщалось, что в своем новогоднем обращении Макрон сделал резкие высказывания о России и конфликте на Украине.

Политик отметил, что в июне 2024 года, когда пройдут выборы в Европарламент, французам надо выступить за укрепление европейского суверенитета. По данным телеканала TF1, французы подвергли критике слова президента.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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