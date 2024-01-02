Макрона обвинили в осквернении флага Франции новогодней речью

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своей новогодней речи «оскорбил» флаг страны, отодвинув его далеко на задний план, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Филиппо обратил внимание на то, что французский флаг позади Макрона исчез по его желанию.

«Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился Филиппо.

Политик предположил, что таким образом Макрон продемонстрировал свою неприязнь к французскому флагу.

До этого сообщалось, что в своем новогоднем обращении Макрон сделал резкие высказывания о России и конфликте на Украине.

Политик отметил, что в июне 2024 года, когда пройдут выборы в Европарламент, французам надо выступить за укрепление европейского суверенитета. По данным телеканала TF1, французы подвергли критике слова президента.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.