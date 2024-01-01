В Турции выразили желание обсудить с Россией создание газового хаба

Турция планирует в конце января–начале февраля начать обсуждение с Россией создание газового хаба в Турции, у сторон имеется рабочий настрой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

В агентстве отметили, что «Газпром» и Анкара договорились о подготовке «дорожной карты» по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время. Из сообщения следует, что реализация проекта может стартовать в начале будущего года.

«Приблизительно с конца января-начала февраля», — сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу назвать сроки начала переговоров с российской стороной о «дорожной карте».

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Анкара уже в скором времени могут достичь договоренностей по дорожной карте, касающейся создания газового хаба на турецкой территории.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории страны газовый хаб для поставок горючего в страны ЕС. Российский лидер подчеркнул, что данную площадку можно будет использовать для определения цены на топливо.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 года Россия почти вдвое увеличила поставки в Турцию горячекатаного стального проката.