Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ об обстреле Белгорода 30 декабря лично от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен».

31 декабря в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 131 человека.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

31 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Красное, расположенный в Шебекинском городском округе Белгородской области.

Ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина перестанет существовать из-за удара по Белгороду.