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Суд по ущербу от водной блокады Крыма состоится в закрытом режиме

Суд в Крыму по ущербу от водной блокады полуострова пройдет в закрытом режиме

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Unsplash

Верховный суд Крыма назначил рассмотрение иска к украинским властям по водной блокаде полуострова в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что к материала дела были приобщены сведения из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Среди них указаны сложности технического характера из-за дефицита водного ресурса, а также последствиях прекращения подачи пресной воды жителям полуострова.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что ущерб, который Крым понес в результате водной и энергетической блокад, суммарно превысил 14 трлн рублей. По его словам, водная блокада нанесла ущерб на 7 трлн руб. Кроме того, он заявил, что в регионе также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами.

Ранее суд в Крыму удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.

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